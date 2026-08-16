Papa përsërit thirrjen për t’i dhënë fund dhunës ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar
Papa Leoni ka përsëritur thirrjen e tij për t’i dhënë fund dhunës ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të përparojë përpjekjet drejt një zgjidhjeje me dy shtete, transmeton Anadolu.
Duke folur pas lutjes së përjavshme, sipas Vatican News, Papa bëri thirrje për t’i dhënë fund “akteve të përsëritura të dhunës ndaj popullsisë palestineze në Bregun Perëndimor”.
Ai gjithashtu i bëri një apel urgjent komunitetit ndërkombëtar “për të siguruar përparim drejt një zgjidhjeje me dy shtete, për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme”.
Vatikani ka mbajtur vazhdimisht qëndrimin se një zgjidhje me dy shtete, e bazuar në kufij të sigurt dhe të njohur ndërkombëtarisht, është e vetmja rrugë e qëndrueshme dhe e drejtë drejt paqes afatgjatë mes Palestinës dhe Izraelit.
Papa përmendi gjithashtu fillimin e Lojërave Mesdhetare në qytetin jugor italian Taranto, duke shprehur shpresën se aktiviteti sportiv do të shërbejë si “një shenjë profetike e paqes dhe vëllazërisë mes popujve të këtij rajoni dhe të gjithë botës”.
Në këtë aktivitet marrin pjesë sportistë nga vendet e Afrikës, Azisë dhe Evropës që kufizohen me Detin Mesdhe.