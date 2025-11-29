Papa Leoni XIV viziton Xhaminë Sultanahmet gjatë vizitës në Turqi
Papa Leoni XIV, kreu i shtetit të Vatikanit, vizitoi sot Xhaminë historike Sultanahmet si pjesë e vizitës së tij zyrtare në Turqi, raporton Anadolu.
I shoqëruar nga delegacioni i tij, papa bëri një turne në xhami, e cila njihet si xhamia e parë osmane me gjashtë minare.
Ministri turk i Kulturës dhe Turizmit, Mehmet Nuri Ersoy, Myftiu i Stambollit Emrullah Tuncel dhe stafi i xhamisë iu bashkuan vizitës.
Muezini Asgin Musa Tunca i dha Papa Leonit XIV informacione rreth arkitekturës dhe rëndësisë historike të xhamisë.