Papa Françesku: Ukraina duhet të ngrejë një flamur të bardhë dhe të pranojë negociatat me Rusinë

Kreu i Kishës Katolike Romake, Papa Françesku, tha se Ukraina duhet të mbledhë kurajo, të ngrejë një “flamur të bardhë” dhe të negociojë përfundimin e luftës me Rusinë.

Në një intervistë me shërbimin publik zviceran RSI, e regjistruar në shkurt dhe që do të transmetohet e plotë më 20 mars, Papa tha se pala humbëse në konflikt duhet të gjejë guximin për ta pranuar atë dhe për të rënë dakord për negociatat.

“Unë besoj se ai që e sheh situatën, mendon për njerëzit dhe ka guximin e flamurit të bardhë dhe negocion është më i fortë”, tha Papa, duke shtuar se negociatat duhet të zhvillohen me ndërmjetësimin e fuqive ndërkombëtare dhe se ato duhet të kini guxim kur “gjërat do të shkojnë keq”, raporton Reuters.

“Është turp, por me sa të vdekur do të përfundojë kjo?” Ne duhet të negociojmë në kohë dhe të kërkojmë një vend që do të veprojë si ndërmjetës”, tha Papa Françesku në një intervistë përpara se presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan të ofronte organizimin e një samiti midis Ukrainës dhe Rusisë për t’i dhënë fund luftës.

Erdogan e prezantoi ofertën e re pas një takimi në Stamboll me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili tha se megjithëse dëshiron paqe, nuk do të dorëzojë territorin e vendit të tij.

Zëdhënësi i Zelenskit nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për të komentuar deklaratën e kreut të Kishës Katolike Romake.

