Panovski: Të rinjtë me certifikatat e të tjerëve po hyjnë ku të duan

Mikrobiologu Nikolla Panovski, në një intervistë për “Lokalno”, deklaroi se masa e re që parasheh hyrje në restorante vetëm për personat që kanë marrë dy doza të vaksinës anti-covid, nuk do të kontribuojë në interesimin më të madh për imunizimin tek popullata.

“Njerëzit, sidomos të rinjtë, kanë përballuar, kanë certifikata nga persona të tjerë dhe janë të lirë të hyjnë ku të duan. Katër muaj vaksinim me një dozë të vetme shkuan kudo edhe pse ata nuk kishin zhvilluar imunitet në dy javët e para pas marrjes së vaksinës. Fakti që certifikatat ishin marrë nga persona që nuk kishin imunitet, ajo masë nuk kishte asnjë arsyetim mjekësor. Vetëm tani kjo po merr justifikimin mjekësor. Natyrisht, ata që kanë marrë dozën e parë, ndoshta kanë marrë të dytën. Prandaj besoj se për ata që nuk janë vaksinuar deri më tani kjo masë nuk do të ketë efekt, pra nuk do t’i bëjë ta marrin dozën e parë tani, nëse nuk e kanë marrë më parë”, thotë Panovski.