Panovski: Të dish pasojat e ujit në Gostivar dhe të heshtësh është krim
Profesori universitar dhe epidemiologu Nikolla Panovski ka reaguar ndaj faktit që rezultatet e analizave të ujit të testuar në Gostivar, sipas tij, janë në dijeni të Prokurorisë dhe institucioneve shëndetësore, por ende nuk janë bërë publike.
Panovski vlerëson se mosndarja e këtyre rezultateve me opinionin dhe profesionistët shëndetësorë përbën një veprim të rëndë, pasi mund të pengojë reagimin në kohë dhe trajtimin e qytetarëve të prekur.
Sipas tij, mbrojtja e shëndetit publik, madje edhe e shëndetit të vetëm një qytetari, duhet të jetë prioritet mbi çdo interes tjetër.
“Është një krim. Imagjinoni një situatë ku një pacient shtrohet në spital me një helmim të mundshëm. Spitali nuk i ka kryer analizat sipas protokollit, ndërsa Prokuroria dyshon për një shkak dhe urdhëron analiza laboratorike. Nëse rezultatet nuk u dorëzohen mjekëve për shkak të hetimit, ndërsa pacienti humb jetën, ndërsa më pas zbulohet se trajtimi i duhur do ta kishte shpëtuar, atëherë kemi një problem serioz. Çdo lidhje me rastin në Gostivar është e qëllimshme”, ka deklaruar Panovski për “Sloboden Peçat”.
Ai shtoi se gjatë gjithë karrierës së tij në mjekësi, që nga regjistrimi në Fakultetin e Mjekësisë në vitin 1973, nuk ka hasur më parë një situatë të tillë, të cilën e cilësoi si “absurde”.