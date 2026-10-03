Panovska: Zvarritja e rrugës evropiane po e përkeqëson pozitën e Maqedonisë

Panovska: Zvarritja e rrugës evropiane po e përkeqëson pozitën e Maqedonisë

Maqedonia e Veriut po përballet me përkeqësim të pozitës negociuese dhe me rrezikun e bilateralizimit të procesit të integrimit në BE, deklaroi nënkryetarja e LSDM-së, Fani Karanfilova Panovska.

MARKETING

Shik.mk

“Sa më shumë ta zvarritim procesin, aq më keq do të bëhet pozicioni i Maqedonisë. Dhe kjo ndodhi. Ursula von der Leyen e dërgoi Mickoskin në bisedime dypalëshe me Bullgarinë”, tha ajo.

Karanfilova Panovska kritikoi Qeverinë për, siç tha, mosrespektimin e kornizës negociuese të dakorduar nga vendet anëtare të BE-së. Ajo rikujtoi edhe premtimet për sigurimin e kushteve më të mira negociuese dhe ndryshimin e politikës ndaj Marrëveshjes së Prespës.

Nga LSDM-ja paralajmërojnë se zvarritja e procesit evropian mund të sjellë pasoja ekonomike dhe sociale, përfshirë largimin e të rinjve dhe bizneseve dhe rritjen e varfërisë.

MARKETING

Të ngjajshme

“Safe City” së shpejti edhe në Prilep dhe Manastir, do të ketë mbi 40 zona radari

“Safe City” së shpejti edhe në Prilep dhe Manastir, do të ketë mbi 40 zona radari

Regjim i posaçëm komunikacioni në Shkup për shkak të ndeshjes së futbollit Maqedoni – Skoci

Regjim i posaçëm komunikacioni në Shkup për shkak të ndeshjes së futbollit Maqedoni – Skoci

Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme

Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme

Koreja e Jugut: Veriu lëshoi projektil të panjohur pranë bregdetit lindor

Koreja e Jugut: Veriu lëshoi projektil të panjohur pranë bregdetit lindor

Mot i qëndrueshëm dhe me diell, temperaturat deri në 26 gradë

Mot i qëndrueshëm dhe me diell, temperaturat deri në 26 gradë

Qeveria e Kosovës dërgon në Kuvend ligjin e Gjykatës Speciale

Qeveria e Kosovës dërgon në Kuvend ligjin e Gjykatës Speciale