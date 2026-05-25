Panik në Tokio! Një person spërkat një substancë në një qendër tregtare, sëmuren 25 persona

Të paktën 25 persona në një qendër tregtare luksoze në qendër të Tokios u ndjenë keq pasi një burrë i spërkati me një substancë, thanë të hënën zyrtarët e policisë dhe zjarrfikësve.

Një zëdhënës i policisë në kryeqytetin japonez tha se një burrë spërkati një substancë pranë një bankomati në katin përdhes të ndërtesës dhe të paktën 25 persona, të moshës midis 20 dhe 80 vjeç, u ndjenë keq, me shumicën e tyre që shfaqnin simptoma të tilla si kollë.

Rrugët përreth qendrës tregtare, e cila ndodhet në lagjen Ginza, ku ndodhen shumë dyqane të markave luksoze, janë rrethuar nga zjarrfikësit dhe ambulancat. Nëntëmbëdhjetë persona që ndiheshin keq janë dërguar në spital.

“Kur u përpoqa të hyja, ajri ishte i çuditshëm dhe të gjithë përreth meje kishin mbuluar gojën. Kur arrita te bankomati, ndjeva qafën time të mpirë dhe të kruar, kështu që dola menjëherë jashtë dhe thirra zjarrfikësit”, u shpreh një grua.

Nga ana e saj, një grua 70-vjeçare që ishte pranë vendit të ngjarjes tha: “Fyti filloi të më dhembte dhe të më dhembte. Kur mbërrita, kishte një panik të tillë sa mendova se mund të kishte rënë ndonjë zjarr i vogël. Nuk kishte erë apo diçka të tillë.”

