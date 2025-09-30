Panik në Ibiza të Spanjës, shirat e rrëmbyeshëm bënë që të mbyllen plazhet dhe shkollat
Në gjendje “alarm të kuq” për shkak të shirave të rrëmbyeshëm, ishujt turistikë të Ibizës dhe Formenterës mbyllën sot plazhet dhe shkollat, pothuajse një vit pas përmbytjeve që e zhytën në zi rajonin e Valencias, përgjatë arqipelagut Balearik.
Shërbimet e reagimit ndaj emergjencave të dy ishujve dërguan mesazhe paralajmëruese në telefonat e banorëve, duke u kërkuar atyre të shmangin udhëtimet dhe aktivitetet në natyrë, si dhe të mos qëndrojnë pranë burimeve të ujit ose nëntokës.
Aemet, agjencia kombëtare meteorologjike e Spanjës, tha se deri në 200 litra ujë për metër katror ranë në Ibiza, e cila u godit nga një stuhi që po lëvizte “shumë ngadalë”. Videot e postuara në mediat sociale tregonin këmbësorë duke ecur nëpër ujin me baltë në bregdetin e Ibizës, i cili është i mbushur me bare dhe restorante. Sirenat e zjarrfikësve mund të dëgjoheshin në sfond.
Rrugët janë mbuluar me baltë dhe mbeturina, duke i detyruar makinat të udhëtojnë me shpejtësi të ulët.
Qeveria e Ishujve Balearik tha se departamenti i zjarrfikësve mori 132 thirrje në Ibiza, kryesisht për përmbytje në bodrume ose në rrugë dhe për pemë të rrëzuara dhe objekte të tjera ose për lumenj të tejmbushur. Deri më tani nuk është raportuar për të lënduar.
Autoritetet lokale pezulluan mësimin dhe u kërkuan nxënësve të qëndronin brenda shkollave të tyre, duke shmangur udhëtimet “deri në njoftim të mëtejshëm”. Plazhet u mbyllën gjithashtu.
Një njësi ushtarake nga Mallorca fqinje pritet të vendoset në ishuj, duke sjellë përforcime. Vonë pasdite, Aemet uli nivelin e fenomeneve të rrezikshme të motit nga “e kuqe” në “portokalli” për të dy ishujt.
Ky mot i keq ndodhi rreth një vit pas përmbytjeve vdekjeprurëse të tetorit 2024 në Valencia, ku humbën jetën më shumë se 230 njerëz.