Panik në Finlandë: evakuim i papritur nga Ishujt Åland

Presidenti finlandez Sauli Niinistö anuloi papritur një darkë me mbretin Charles XVI të Suedisë. Gustav, pak orë pasi presidenti rus Vladimir Putin foli me sipërmarrësit e rinj në prag të Forumit Ekonomik Ndërkombëtar në Shën Petersburg për kthimin e territorit të vjedhur nga Rusia, shkruan Daily Mail.

“Gjatë luftës me Suedinë, Peter I. Alexeyevich Romanov nuk fitoi asgjë, ai rifitoi atë që na takonte gjithmonë, pavarësisht se e gjithë Europa pretendonte se ishte e Suedisë. Duket se tani është radha që ta rifitojmë vendin tonë”, tha Putin dhe qeshi.

Disa orë pas deklaratës së Putinit, Niinisto dhe gruaja e tij Jenni Haukio lanë një ceremoni në Ishujt Åland për të shënuar 100-vjetorin e autonomisë së çmilitarizuar të ishullit. Çifti do të darkonte me Charles XVI. Gustav dhe Mbretëreshën Sylvia e Suedisë. Mediat suedeze raportuan se Karli XVI. Gustav dhe mbretëresha Sylvia u larguan nga ceremonia gjatë koncertit që ajo filloi.

Mediat lokale raportuan se fregatat ruse kishin filluar stërvitjet ushtarake në Detin Baltik jo shumë larg Kaliningradit.

Ishujt Åland janë një pjesë suedisht-folëse e Finlandës, të vendosura në hyrje të Gjirit të Bothnias. Arkipelagu u çmilitarizua pas Luftës së Krimesë. Nëse Rusia do të sulmonte fqinjët e saj skandinavë, arkipelagu, së bashku me ishullin suedez të Gotland, do të ishin një pikë kyçe strategjike.

Daily Mail spekulon se presidenti finlandez dhe gruaja e tij u larguan nga ceremonia në Ishujt Åland sepse ishin informuar se luftanijet ruse ndodheshin në afërsi të tyre. Është vënë re se hovercraft ruse dhe disa korveta po largohen nga Kaliningrad, një enklavë ruse midis Polonisë dhe Lituanisë.

Edhe pse të ftuarve të ceremonisë në Ishujt Åland iu tha se Niinistö dhe Haukio mund të largoheshin nga eventi më herët, ata pritej të qëndronin deri në fund. Mediat suedeze, nga ana tjetër, thanë se Karli XVI. Gustav dhe mbretëresha Sylvia planifikonin të largoheshin nga ceremonia më herët.

Baltiku është kthyer në një terren të vërtetë stërvitje ushtarake në javët e fundit. Dy avionë luftarakë finlandezë F/A-18 Hornet morën pjesë të enjten në një stërvitje me dy avionë britanikë Eurofighter Typhoon.

Finlanda dhe Suedia dorëzuan zyrtarisht kërkesat e tyre për t’u anëtarësuar në Aleancën e Atlantikut të Veriut më 18 maj të këtij viti, dhe kjo për shkak se Rusia pushtoi Ukrainën më 24 shkurt.

Muajin e kaluar, kryeministri britanik Boris Johnson nënshkroi një pakt të ri ushtarak me Suedinë dhe Finlandën duke deklaruar se Britania do t’i mbronte ato vende në rast të një sulmi nga Rusia. Johnson konfirmoi se trupat britanike do të ndihmonin homologët e tyre finlandezë të mbroheshin nga sulmi rus. /tesheshi.com/