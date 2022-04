Pandemia nuk ka ekzistuar për “yjet” e futbollit, ja më të paguarit gjatë vitit 2021

Pandemia ka prekur botën e sportit, por jo edhe aq pagat e sportistëve. Në total, sportistët më të paguar në planet kanë arritur të faturojnë më shumë se një miliard euro pa taksa në 24 muajt e fundit, 25% më shumë se një vit përpara se virusi të shfaqej.

Sporti mbret për sa u përket të ardhurave është ende futbolli. Cristiano Ronaldo dhe Leo Messi mbeten në krye, pavarësisht se tashmë ka “yje” të tjerë që kanë vënë në diskutim lidershipin e tyre në fushë.

Në top-10-shen e futbollistëve në ligat kryesore me pagat më të larta janë Neymar (48.9 milionë euro), Messi (40.5), Bale (34), Cristiano (31.5), Griezmann (30), Hazard (30), Mbappé (26.4), De Bruyne (24.7), Benzema (dhe De Gea (23.3). Jashtë ligave të mëdha ka edhe “yje” me kontrata të mëdha. Mes tyre është Andrés Iniesta, i cili luan për japonezët Vissel Kobe dhe është i vetmi lojtari spanjoll që figuron ndër 50 më të paguarit (i 48-ti) me një pagë 31.1 milionë euro.

10 më të paguarit në futboll:

10 më të paguarit në NBA:

10 më të paguarit në Formula 1:

10 më të paguarit në tenis: