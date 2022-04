Pandemia e Covid-19 në një periudhë të qetë, nga vjeshta përgatitjet për një valë të re të mundshme

Vazhdon trendi në rënie i numrit të rasteve të reja të infektuara dhe aktive me KOVID-19. Autoritetet mbeten të mendimit se tani jemi në një zonë të sigurt, por se duhet të përgatitemi për një valë të re të mundshme gjatë vjeshtës.

“Tani jemi në një pjesë shumë më të qetë të pandemisë, por nga vjeshta do të bëhen përgatitje për një valë të re të mundshme”, tha mbrëmë kryetari i Komisionit për sëmundje infektive, Aleksandar Petliçkovski.

vuri në dukje se aktualisht shumë vende evropiane kanë një numër të lartë të rasteve të reja, por se barra në sistemet e tyre shëndetësore është e vogël dhe për këtë arsye më lehtë përdorin masa lehtësuese.

“E njëjta gjë po ndodh edhe në vendin tonë, me faktin se falë numrit të madh të personave që kanë ndërruar jetë, kemi një imunitet pak më të freskët se ai që vendet perëndimore krijuan me vaksina prej muajsh. Prandaj në vendin tonë, paralelisht me zvogëlimin e barrës në sistemin shëndetësor, edhe shifrat janë në rënie, tha Petliçkovski.

Përgatitja për një valë të re nënkupton forcimin e kapaciteteve testuese, negocimin e sigurimit të barnave që në një fazë të hershme të sëmundjes ndihmojnë shumë pacientët me sëmundje kritike dhe organizimin e ambienteve të akomodimit.

Autoritetet shëndetësore nuk heqin dorë nga vaksinimi. Sipas Petliçkovskit, vaksinimi është e vetmja rrugëdalje nëse shfaqet një valë e re vjeshte.

Përndryshe, sipas statistikave ditore të Institutit të Shëndetit Publik, dje janë regjistruar 96 raste të reja me KOVID-19, nga 1688 analiza të kryera dhe janë shëruar 177 pacientë.

Nga të sapo infektuarit 55 janë nga Shkupi, Manastiri 17, Shtipi 4, Prilepi dhe Kavadari 3, Velesi, Gostivari dhe Strumica nga 2, Kumanova, Tetova, Ohri, Kërçova, Negotina, Resnja, Radovishi dhe Berova 1. Nga numri total i pozitivëve, u regjistruan 14 riinfeksione.

Deri më tani në vend janë kryer gjithsej 1.992.684 testime të KOVID-19. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostikuar me KOVID në vend që nga fillimi i epidemisë është 308 390. Numri i pacientëve të shëruar është 298.099, numri i të vdekurve është 9.261, ndërsa numri i rasteve aktive është 1.030.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), numri total i rasteve të konfirmuara me koronavirus që nga fundi i vitit 2019 ka arritur në mbi 500 milionë.

“Numri i përgjithshëm i infeksioneve të konfirmuara me koronavirus ka arritur në mbi 500 milionë”, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) mbrëmë vonë. Globalisht, që nga sonte, janë konfirmuar 500 milionë raste të kovid-19, përfshirë 6.2 milionë vdekje nga virusi, kumtoi DPA dje.

Që nga paraqitja e infektimit në fund të vitit 2019, shumica e infeksioneve janë regjistruar në Evropë (209.5 milionë) dhe në SHBA (151.7 milionë).

Afrika, nga ana tjetër, përbën vetëm rreth dy për qind të numrit global të rasteve.

Ndërkohë, Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA), ka autorizuar miratimin e menjëhershëm të një testi për kovid-19, i cili bëhet përmes frymëmarrjes.

Pajisja është sa një bagazh dore, njoftoi dje FDA. Përdoruesit fryjnë në një tub, sikur të fryjnë një tullumbace.