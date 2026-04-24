Panairi i Librit në Shkup: Promovimi i librit “Antologjia e re e pozisë turke në Rumeli” me autorë Husrev Emin dhe Mehmed Arif
Sot në ambientet e Panairit të Libit në Shkup, u bë promovimi i librit “Antologjia e re e pozisë turke në Rumeli” me autorë Husrev Emin dhe Mehmed Arif. Libri “Antologjia e re e pozisë turke në Rumeli” është përmbledhje e 40-të poetëve turq nga 8 shtete të ndryshme, ndërsa përkujdesjen për botimin e kësaj vepre është realizuar nga njëra ndër shtëpitë botuese më prestigjioze të botimeve turke “Divan Yayıncılık” në Shkup.