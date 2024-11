Panair i Librit – Tirana 2024: SH.B. “Logos-A” të shtunën do të realizon promovimin 7 vëllimëshe të rilindasit kombëtar Sami Frashëri

SH.B. “Logos-A”, njihet si njëra ndër vatrat më të rëndësishme të dijes dhe kulturës shqiptare, e cila me eksperiencën e saj në sferën e botimeve shqipe, po lë gjurmë jo vetëm për botën mbarëshqiptare, por edhe më gjërë.

Në kuadër të Panairi i Librit – Tirana 2024, SH.B. “Logos-A”, para auditoriumit shqiptar vjen me botimin e 40-të titujve të rinj, ndërsa veçoria tjetër e pjesëmarrjes së Logosit, në këtë ngjarje të rëndësishme kulturore është botimi i veprave të rilindësit tonë të njohur Sami Frashëri, në shtatë vëllime të veçanta.

Ky koleksion, me rastin e 120 vjetorit të vdekjes së tij, përfshin rreth 30 vepra, disa prej të cilave publikohen për herë të parë, kurse me datë 16 nëntor ora 13.00 në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, Logos-A realizon promovimin e veprave të këtij vigani me referues Prof. Dr. Xhevat Lloshi dhe Prof. Dr. Emil Lafe.

MARKETING