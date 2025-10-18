Pamjet ajrore tregojnë shkatërrime të gjera në Gaza pas armëpushimit
Pamjet ajrore të kapura me dronë tregojnë shkatërrime të gjera të lëna nga forcat izraelite në lagjen Sheikh Radwan të Qytetit Gaza pas tërheqjes së ushtrisë pas një marrëveshjeje armëpushimi, raporton Anadolu.
E vendosur në pjesën verilindore të Qytetit Gaza, shumica e ndërtesave të banimit të zonës u shndërruan në rrënoja, ndërsa të tjerat janë të pabanueshme si pasojë e bombardimeve të rënda izraelite.
Pamjet gjithashtu zbuluan se infrastruktura në të gjithë qytetin është shkatërruar plotësisht gjatë operacioneve ushtarake të Izraelit në Rripin e Gazës.
Marrëveshja midis Hamasit dhe Izraelit u arrit javën e kaluar, bazuar në një plan të paraqitur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump. Faza e parë përfshinte lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani gjithashtu parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 68 mijë palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe e kanë kthyer enklavën praktikisht në të pabanueshme.