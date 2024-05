Pamje të rënda! Momenti kur transportohet trupi i presidentit Raisi dhe të zyrtarëve që vdiqën në aksident ajror

Janë publikuar pamjet e para të transportit të trupave pas rënies së helikopterit, ku humbën jetën presidenti i Iranit Ebrahim Raishi dhe shoqëruesit e tij.

Bodies are being transported from the Raisi helicopter crash site, per IRNA. pic.twitter.com/NpXUcvvN9l

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 20, 2024