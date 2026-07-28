Pamje spektakolare nga Groenlanda/ Ajsbergu gjigant përmbyset në det, krijon valë të fuqishme

Pamje spektakolare nga Groenlanda/ Ajsbergu gjigant përmbyset në det, krijon valë të fuqishme

Një fenomen natyror spektakolar dhe potencialisht i rrezikshëm u regjistrua në Groenlandën perëndimore, kur një ajsberg gjigant u përmbys në det, duke shkaktuar valë të mëdha.

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Incidenti ndodhi në brigjet e qytetit Ilulissat, një zonë e njohur në të gjithë botën për praninë e ajsbergëve që shkëputen nga akullnaja Jakobshavn. Momenti i përmbysjes së tij u filmua nga banorët dhe vizitorët, me imazhet që bënë xhiron e internetit.

Videoja tregon masën e madhe të akullit (e cila ishte aq e gjatë sa të paktën dymbëdhjetë shtëpi) që bie në det, duke krijuar valë të fuqishme që përhapen në të gjithë zonën më të gjerë.

Sipas autoriteteve lokale, nuk u raportuan të lënduar apo dëme materiale, pavarësisht intensitetit të fenomenit.

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