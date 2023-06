Pamje: momenti kur rrufeja godet bishtin e një avioni

Momenti tronditës kur rrufeja goditi bishtin e një avioni të American Eagle plot me pasagjerë disa minuta pasi ai u ul në një aeroport në Arkansas, është kapur në kamera nga një burrë aty pranë.

Avioni Embraer E175 priti në pistë që stuhia të kalonte përpara se të vazhdonte te porta, ku pasagjerët zbarkuan ndërsa teknikët nxituan në vendngjarje për të vlerësuar dëmet e shkaktuara.

Video captures lighting strike hitting an American Eagle Embraer-175 at Little Rock Airport in Arkansas yesterday.

