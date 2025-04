Palevskin e larguan nga salla e gjyqit për shkak të dyshimit për ndikim në dëshmitë

Në Gjykatën Themelore Penale në Shkup sot ka vazhduar gjykimi për vrasjen e Vanjës dhe Pançes me dëshminë e të pandehurit Vlatko Keshishev. Paraprakisht, me kërkesë të avokatit Igor Efremov, mbrojtës i Keshishevit, gjykata vendosi që i akuzuari Ljupço Palevski të largohet nga salla e gjyqit. Kërkesa u sqarua me dyshimin se prania e Palevskit mund të ndikonte në vërtetësinë e deklaratës së Keshishev. Si provë është theksuar rasti me deklaratën që Keshishev e ka dorëzuar në gjykatë në nëntor të vitit të kaluar, në të cilën ai ka deklaruar se Palevski nuk ka lidhje me rastin, e më pas e ka mohuar duke shpjeguar se Palevski e ka detyruar ta shkruajë atë.

“Kërkojmë që i pandehuri Ljupço Palevski të largohet nga salla e gjyqit për shkak të rrethanave që tregojnë se i pandehuri Keshishev nuk do ta thotë të vërtetën në praninë e tij, gjegjësisht si gjatë procedurës me dorëzimin e deklaratës nga i pandehuri më 20.11.2024, të cilin ai më pas e ka mohuar në seancën e datës 25.11.2025, në të cilin deklaratë nga i pandehuri Ljupço Palevski i është dhënë që ta përshkruajë, nënshkruajë dhe dorëzojë si të tijën. Unë besoj se kjo ka ndikuar në dëshminë e të pandehurit Keshishev dhe prandaj besoj se frika e mbrojtjes se ai nuk do ta thotë të vërtetën është e arsyeshme”, tha avokati Efremov.

Mbrojtja e Palevskit e kundërshtoi kërkesën, duke thënë se një largim i tillë është i panevojshëm dhe se të pavërteta po paraqiten pa prova adekuate.

“Nuk ka nevojë për drama dhe skena të tilla, ai mund të thotë të vërtetën, nëse e di dhe është i sinqertë në thënien e saj, kurse Ljupço Palevski mendoj se do t’i pamundësohej të ndiqte deklaratën e tij dhe të bënte pyetje, është tjetër gjë që unë si mbrojtës të ndjek deklaratën e tij, e tjetër Ljupço Palevski të mbaj shënime dhe t’i bëjë pyetje vetë të pandehurit Vlatko Keshishev”, tha avokati Jovica Strashevski, mbrojtës i Palevskit.

Palevski shtoi se konsideron se avokati Efremov thotë të pavërteta.

“Unë besoj se mbrojtësi i të pandehurit Keshishev po thotë të pavërteta, duke paraqitur fakte që nuk ekzistojnë, duke harruar të bashkangjisë një deklaratë me shkrim nga ana ime se e kam detyruar Vlatko Keshishev të nënshkruajë, kjo është hera e dytë që paraqet gënjeshtra pa ofruar asnjë provë, se kam ofruar letra, deklarata për t’u përshkruar në emër të të pandehurit Keshihev. Prandaj, kërkoj që gjykata të jetë e pranishme sepse në ekzaminimet e mëparshme nuk kam marrë asnjë vërejtje nga gjykata për ndërprerje apo ndikim në deklarimet. Ai mund edhe ta ketë shpinën e kthyer, për mua është e rëndësishme të dëgjoj se çfarë ka për të thënë i pandehuri Keshishev”, tha Palevski.

Gjykata vendosi se ekzistojnë rrethana që e justifikojnë këtë vendim, veçanërisht me pëlqimin e të pandehurit Keshishev për largimin e propozuar.

“Gjykata ka vendosur që Palevski të largohet nga salla e gjyqit sepse ka rrethana që nënkuptojnë se ai nuk do ta thotë të vërtetën në praninë e tij”, tha gjyqtari Ivica Stefanovski.

Pas largimit të Palevskit nga salla e gjyqit, avokati i tij kërkoi që të ndërpritet procedura dhe të thirret ekspert për të përcaktuar gjendjen shëndetësore të Keshishev. Gjykata e refuzoi këtë propozim dhe gjykimi vazhdoi me marrjen në pyetje të të pandehurit Keshishev.

Në seancën e kaluar është marrë në pyetje i pandehuri Bore Videvski, i cili mohoi deklaratat e dhëna nga Prokuroria, duke treguar se nuk ka lidhje me vrasjen e Vanjës dhe Pançes.

Paraprakisht është marrë në pyetje edhe i pandehuri Velibor Manev, i cili ka shpjeguar në detaje rrëmbimet e Vanjës dhe Pançes, duke treguar se koordinator dhe kryerës i vrasjeve ishte i pandehuri Ljupço Palevski.

Sipas njoftimit, pas marrjes në pyetje të Keshishevit, duhet të dëshmojnë babai i Vanjës, Aleksandar Gjorçevski dhe Lupço Palevski.

Në aktakuzë thuhet se Lupço Palevski, Bore Videvski, Velibor Manev, Vlatko Keshishov dhe Aleksandar Gjorçevski, së bashku kanë planifikuar rrëmbimin e 14-vjeçares Vanja me qëllim që të detyrojnë një anëtar të familjes së saj të ngushtë të japë para për shpërblim. Rrëmbimi i të dëmtuarit, Pançe Zhezovski, në Veles, sipas aktakuzës, ka qenë me qëllim që ta detyrojë t’ua japë automjetin e tij “Citroen”, në mënyrë që ta përdorin për ta rrëmbyer fëmijën në Shkup.

Minorenja Vanja dhe Pançe nga Velesi, u raportuan të zhdukur më 27 dhe 24 nëntor, ndërsa më 3 dhjetor 2023 u gjetën të vdekur në afërsi të Shkupit dhe Velesit.

MARKETING