Palestinezët festojnë triumfin e Spanjës në Botëror: “Ka qëndruar pranë popullit tonë”

Palestinezët festojnë triumfin e Spanjës në Botëror: “Ka qëndruar pranë popullit tonë”

Palestinezë të shumtë u mblodhën në kafene dhe në rrugët e Gazës për ta ndjekur finalen e Kupës së Botës 2026, në të cilën Spanja mposhti Argjentinën dhe u shpall kampione e botës.

Fitorja e kombëtares spanjolle u prit me brohoritje dhe festime nga qytetarët, të cilët për disa orë u shkëputën nga presioni i luftës dhe vështirësitë e përditshme në enklavë.

Shumë prej tyre zgjodhën ta mbështesin Spanjën si shenjë mirënjohjeje për qëndrimin e saj ndaj popullit palestinez.
“Ne u mblodhëm për ta mbështetur Spanjën, sepse ajo ka qëndruar pranë popullit palestinez prej vitesh”, deklaroi Numan Abdullah, një banor i Gazës që e ndoqi ndeshjen.

Festimet vazhduan edhe pas përfundimit të finales, ndërsa për shumë banorë triumfi i Spanjës solli një moment të rrallë gëzimi në mes të një realiteti të rënduar nga lufta.

MARKETING

Të ngjajshme

Mbappe fiton “Këpucën e Artë”, Rodri shpallet lojtari më i mirë i turneut dhe rrëmben “Topin e Artë”

Mbappe fiton “Këpucën e Artë”, Rodri shpallet lojtari më i mirë i turneut dhe rrëmben “Topin e Artë”

I “lëshojnë nervat” lojtarët e Argjentinës në fund të finales

I “lëshojnë nervat” lojtarët e Argjentinës në fund të finales

Spanja rrëzon Argjentinën e Messit, fiton Botërorin pas 120 minutash

Spanja rrëzon Argjentinën e Messit, fiton Botërorin pas 120 minutash

Vritet në Itali gazetari sportiv Luca Esposito, trupi i tij gjendet i djegur

Vritet në Itali gazetari sportiv Luca Esposito, trupi i tij gjendet i djegur

Yamal emocionon tifozët para finales së Botërorit: Për ty dhe rrugët

Yamal emocionon tifozët para finales së Botërorit: Për ty dhe rrugët

Rooney: Një tjetër Kupë Bote për Messin do ta mbyllte debatin me Ronaldon

Rooney: Një tjetër Kupë Bote për Messin do ta mbyllte debatin me Ronaldon