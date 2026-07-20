Palestinezët festojnë triumfin e Spanjës në Botëror: “Ka qëndruar pranë popullit tonë”
Palestinezë të shumtë u mblodhën në kafene dhe në rrugët e Gazës për ta ndjekur finalen e Kupës së Botës 2026, në të cilën Spanja mposhti Argjentinën dhe u shpall kampione e botës.
Fitorja e kombëtares spanjolle u prit me brohoritje dhe festime nga qytetarët, të cilët për disa orë u shkëputën nga presioni i luftës dhe vështirësitë e përditshme në enklavë.
Shumë prej tyre zgjodhën ta mbështesin Spanjën si shenjë mirënjohjeje për qëndrimin e saj ndaj popullit palestinez.
“Ne u mblodhëm për ta mbështetur Spanjën, sepse ajo ka qëndruar pranë popullit palestinez prej vitesh”, deklaroi Numan Abdullah, një banor i Gazës që e ndoqi ndeshjen.
Festimet vazhduan edhe pas përfundimit të finales, ndërsa për shumë banorë triumfi i Spanjës solli një moment të rrallë gëzimi në mes të një realiteti të rënduar nga lufta.