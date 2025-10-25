Palestinezët e zhvendosur strehohen në portin e shkatërruar në Gaza
Porti Qarara në Rripin e Gazës, kryesisht i shkatërruar gjatë sulmeve izraelite, është kthyer në një strehë për palestinezët e zhvendosur që humbën shtëpitë e tyre.
Zona e portit, e vendosur midis qyteteve Deir al-Balah dhe Khan Younis, shpesh sulmohet nga anijet detare izraelite që patrullojnë në det të hapur.
Me pak alternative për strehim në enklavën e rrethuar, shumë familje palestineze kanë ngritur tenda të improvizuara midis rrënojave, duke duruar kushte të vështira dhe të pasigurta të jetesës pavarësisht kërcënimit të vazhdueshëm të sulmeve.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit 20-pikësh të presidentit të SHBA-së Donald Trump për Gazën hyri në fuqi më 10 tetor, që përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani 20-pikësh gjithashtu parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta gjenocidale e Izraelit ka vrarë të paktën 68.300 njerëz në Gaza dhe ka plagosur më shumë se 170.300 të tjerë.