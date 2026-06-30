Palestina kritikon planin izraelit për të ndërtuar 100 vendbanime të paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar
Palestina dënoi fuqishëm të martën planin e vendbanimeve të paligjshme të Izraelit që synon rreth 100 lokacione brenda të ashtuquajturës Zona A në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
“Lëvizja përfaqëson një zhvillim shtesë në të menduarit kolonial izraelit dhe një shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar dhe marrëveshjeve të nënshkruara”, tha Ministria e Jashtme në një deklaratë.
Ministria e përshkroi planin si “një krim sistematik lufte” që synon të imponojë fakte të reja me forcë në tokën e pushtuar palestineze, duke minuar sigurinë dhe stabilitetin dhe duke shkatërruar themelet e zgjidhjes me dy shtete.
“Izraeli nuk ka sovranitet mbi asnjë pjesë të territorit të pushtuar palestinez. Aktiviteti i pushtimit dhe vendbanimit në të gjitha format nuk ka legjitimitet dhe përbën një krim sipas ligjit ndërkombëtar, konsensusit ndërkombëtar dhe rezolutave të OKB-së”, thuhet në deklaratë.
“Okupimi i vazhdueshëm i paligjshëm i Izraelit dhe sistemi kolonial i vendbanimeve janë rrënja e vuajtjeve dhe arsyeja kryesore për mungesën e sigurisë dhe paqes në Lindjen e Mesme”, tha ministria.
Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe institucioneve të OKB-së, përfshirë Këshillin e Sigurimit, të marrin masa praktike parandaluese për të ndaluar vendbanimet koloniale dhe për të detyruar Izraelin, si fuqi pushtuese, të respektojë ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat e OKB-së.
Ministria bëri thirrje gjithashtu për zbatimin e opinionit këshillimor të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për vitin 2024, duke e detyruar Izraelin të braktisë planet e tij koloniale dhe të respektojë marrëveshjet e nënshkruara, në një mënyrë që garanton fundin e pushtimit izraelit dhe krijimin e një shteti të pavarur palestinez me Kudsin Lindor si kryeqytet.
Grupet okupatore izraelite thuhet se kanë përgatitur një plan për të kapur 100 vendndodhje strategjike në Zonën A të administruar nga Autoriteti Palestinez në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Gazeta Israel Hayom tha se plani, i përgatitur nga Shoqata e Fermave të Settler dhe Forumi Havat (Fermat), synon të riformësojë rrënjësisht hartën e territorit të pushtuar.
Propozimi përshkruan një mekanizëm për vendosjen e forcave në afërsisht 100 vende strategjike në Bregun Perëndimor në atë që e përshkruan si një “ditë ekzekutimi”.
Lokacionet ndodhen në Zonën A, e cila, sipas Marrëveshjes II të Oslos të vitit 1995, është nën kontrollin administrativ dhe të sigurisë të Autoritetit Palestinez.
Ushtria izraelite kryen bastisje pothuajse ditore në qytete dhe qyteza të Bregut Perëndimor, shpesh duke përfshirë arrestime, marrje në pyetje në terren dhe kontrolle në shtëpi.
Izraeli u krijua në vitin 1948 në tokat e pushtuara nga grupet e armatosura sioniste që kryen masakra dhe shpërngulën të paktën 750.000 palestinezë. Më vonë pushtoi më shumë territore dhe refuzon të tërhiqet ose të lejojë krijimin e një shteti palestinez.