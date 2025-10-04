Pakistani vlerëson humbjet nga përmbytjet që shkaktuan mijëra viktima

Agjencitë pakistaneze kanë nisur studimet për të vlerësuar humbjet e shkaktuara nga përmbytjet masive, thanë sot zyrtarët, ndërsa uji është tërhequr pas muajsh shkatërrimesh dhe pas mbi 1 000 vdekjeve.

Vendi i prekshëm nga ndryshimet klimatike është goditur nga shirat që nga qershori duke shkaktuar përmbytje të menjëhershme në rajonin verior të Himalajeve dhe duke i lënë fushat qendrore dhe jugore nën ujë.

‘Përmbytjet e menjëhershme, rrëshqitjet e tokës dhe përmbytjet urbane vranë 1 037 njerëz dhe lanë një gjurmë të gjatë shkatërrimi”, tha agjencia kombëtare e fatkeqësive.

Më shumë se 200 000 shtëpi u dëmtuan plotësisht ose pjesërisht dhe mbi 22 000 bagëti u ngordhën ndërsa lumenjtë e fryrë dolën nga digat e tyre duke përmbytur fshatrat.

 

