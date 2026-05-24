Pakistani: Rezultat pozitiv dhe i arritshëm në negociatat për Iranin
Ministri i Jashtëm i Pakistanit ka deklaruar se një “rezultat pozitiv dhe i qëndrueshëm është i arritshëm” në kuadër të përpjekjeve për zgjidhjen e tensioneve me Iranin, pas negociatave të fundit ndërkombëtare.
Deklarata vjen pas njoftimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili tha se një marrëveshje me Iranin ishte negociuar kryesisht.
Ministri i Jashtëm dhe njëkohësisht zëvendëskryeministri i Pakistanit, Ishaq Dar, tha se një telefonatë mes Trump dhe përfaqësuesve të Pakistanit, Arabisë Saudite, Turqisë, Katarit, Egjiptit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Jordanisë përbën “një hap të rëndësishëm” drejt paqes rajonale.
Ai theksoi se Pakistani mbetet i angazhuar për të mbështetur të gjitha përpjekjet serioze për paqe të qëndrueshme, respekt të ndërsjellë dhe stabilitet në rajon, duke shtuar se zhvillimet e fundit krijojnë bazë për optimizëm për një rezultat pozitiv dhe afatgjatë.