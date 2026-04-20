Pakistani pret “zhvillim pozitiv së shpejti” mbi Ngushticën e Hormuzit pas telefonatës së shefit të ushtrisë me Trumpin
Pakistani pret “zhvillim pozitiv së shpejti” në lidhje me Ngushticën e Hormuzit pas një telefonate nga shefi i ushtrisë, gjenerali Asim Munir, me presidentin e SHBA-së, Donald Trump.
Përpjekjet intensive diplomatike nga Islamabadi vijnë për të lehtësuar rrugën për raundin e dytë të bisedimeve midis SHBA-së dhe Iranit, që pritet së shpejti në kryeqytetin pakistanez.
“Ne presim zhvillim pozitiv së shpejti”, thanë burime qeveritare pakistaneze për Anadolu, duke iu referuar një telefonate të gjeneralit Munir me presidentin Trump gjatë së cilës ata diskutuan procesin e ndërmjetësimit pakistanez dhe bllokadën amerikane të Ngushticës së Hormuzit.
Sipas burimeve pakistaneze, Trump ka thënë se do të “marrë në konsideratë këshillën” e gjeneralit Munir, i cili i tha presidentit amerikan se bllokada e ngushticës nga forcat amerikane mbetet një “pengesë” në një raund të dytë të mundshëm bisedimesh me Iranin.
Rruga ujore ka qenë pothuajse e mbyllur që kur SHBA-ja dhe Izraeli filluan sulmet e tyre ndaj Iranit më 28 shkurt.
Teherani e shpalli ngushticën të hapur të premten, por e mbylli atë një ditë më vonë pasi Trump njoftoi se bllokada e porteve iraniane do të vazhdonte dhe të dielën forcat amerikane ndaluan një anije mallrash iraniane pasi ata hapën zjarr dhe hipën në të.
Megjithatë, Trump të dielën njoftoi se përfaqësuesit e SHBA-së do të fluturojnë për në Islamabad për bisedime me iranianët.
Teherani ende nuk e ka njoftuar zyrtarisht vendimin e tij, por ka kërkuar heqjen e bllokadës amerikane ndaj porteve iraniane.
Më herët, burime pakistaneze thanë se iranianët pritet të arrijnë në Islamabad nesër.