Pakistani optimist për një pakt të qëndrueshëm SHBA-Iran
Kryeministri i Pakistanit mirëpriti vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të pezulluar “Projektin Freedom” në Ngushticën e Hormuzit, duke shprehur shpresë se momenti aktual do të çojë në një marrëveshje paqeje afatgjatë me Iranin, transmeton Anadolu
“Pakistani mbetet plotësisht i përkushtuar për të mbështetur të gjitha përpjekjet që promovojnë përmbajtje dhe zgjidhje paqësore të konflikteve përmes dialogut dhe diplomacisë. Ne jemi shumë optimistë se momentumi aktual do të çojë në një marrëveshje të qëndrueshme që siguron paqe dhe stabilitet afatgjatë për rajonin dhe më gjerë”, shkroi Shehbaz Sharif në platformën amerikane X.
Ai tha se përgjigjja “bujare” e Trumpit ndaj kërkesës së Pakistanit dhe vendeve të tjera “vëllazërore”, veçanërisht e princit saudit Mohammed bin Salman, “do të ndihmojë shumë në avancimin e paqes, stabilitetit dhe pajtimit në rajon gjatë kësaj periudhe të ndjeshme?.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi se ushtria amerikane do të pezullojë përkohësisht “Projektin Liria” për të rikthyer lirinë e lundrimit për transportin tregtar përmes Ngushticës së Hormuzit.
Ai tha se vendimi u mor me kërkesë të Pakistanit dhe vendeve të tjera dhe vjen pas asaj që ai e quajti “sukses i jashtëzakonshëm ushtarak” gjatë fushatës amerikane kundër Iranit.
Trump e shpalli “Projektin Liria” të dielën, duke premtuar se do të shoqërojë anijet përmes Ngushticës së Hormuzit, pavarësisht këmbënguljes së Iranit se çdo kalim në këtë rrugë ujore kërkon miratimin e tij paraprak.
Tensionet rajonale janë rritur që kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani dhe ndërprerje në ngushticë.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më pas u zgjat nga Trump pa një afat të caktuar. Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në këtë rrugë ujore strategjike.
Të martën, Irani prezantoi një mekanizëm të ri që rregullon kalimin e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit, në mes të përplasjes me Washingtonin për këtë kalim strategjik.
Sipas sistemit, anijet që synojnë të kalojnë nëpër ngushticë marrin një email nga një adresë e lidhur me Autoritetin e Ngushticës së Gjirit Persik (PGSA), ku informohen për rregullat e tranzitit. Më pas, anijet duhet të respektojnë këtë kuadër përpara se të marrin lejen për kalim, sipas medias shtetërore Press TV.