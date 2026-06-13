Pakistani: Marrëveshja e paqes SHBA-Iran është “më afër se kurrë”, nënshkrimi pritet brenda 24 orëve
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, tha të shtunën se Irani dhe SHBA-ja janë më afër se kurrë nënshkrimit të një marrëveshjeje paqeje, e cila pritet të finalizohet brenda 24 orëve të ardhshme, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale amerikane X, Sharif tha se negociatat kanë hyrë në fazën e tyre përfundimtare dhe shprehu optimizëm për një përparim të mundshëm.
“Jemi më afër një marrëveshjeje paqeje se kurrë më parë”, shkroi ai.
Sipas Sharifit, Pakistani po përgatitet për nënshkrimin elektronik të marrëveshjes menjëherë pas finalizimit të saj. Ai shtoi se bisedimet në nivel teknik pritet të fillojnë javën e ardhshme për të diskutuar zbatimin dhe çështje të tjera të lidhura.
Sharif gjithashtu falënderoi SHBA-në dhe Iranin për angazhimin e tyre të vazhdueshëm në negociata.