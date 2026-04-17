Pakistani kërkon fund “të përhershëm” të luftës, thirrje SHBA-së dhe Iranit të tregojnë “fleksibilitet”

Pakistani kërkon fund “të përhershëm” të luftës, thirrje SHBA-së dhe Iranit të tregojnë “fleksibilitet”

Pakistani dëshiron një “përfundim të përhershëm” të luftës SHBA–Izrael kundër Iranit, deklaroi sot ministri i Jashtëm Ishaq Dar në Forumin e Diplomacisë në Antalya, duke u bërë thirrje Washingtonit dhe Teheranit të “tregojnë fleksibilitet”, raporton Anadolu.

Pakistani po ndërmjetëson mes SHBA-së dhe Iranit pasi lufta filloi më 28 shkurt dhe ka pritur bisedimet e nivelit më të lartë mes dy palëve që nga ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike në vitin 1979.

“Qëllimi ynë nuk është zgjatja e armëpushimit. Qëllimi ynë kryesor është përfundimi i përhershëm i luftës” dhe arritja e një marrëveshjeje mes palëve, tha Dar gjatë segmentit të nivelit të lartë të forumit në qytetin turistik turk të Antalyas.

Lidhur me ndërmjetësimin e Pakistanit, Dar tha: “Më shumë se 80 për qind e punës është bërë. Dhe disa çështje kanë mbetur… të dy palët duhet të tregojnë fleksibilitet”.

Deklarata e Darit, që u bëri thirrje SHBA-së dhe Iranit të tregojnë fleksibilitet, vjen në një kohë kur Teherani sot shpalli se Ngushtica e Hormuzit është “plotësisht e hapur” për anijet tregtare — për herë të parë që nga fillimi i luftës më 28 shkurt. Pakistani siguroi një armëpushim 14-ditor mes SHBA-së dhe Iranit më 8 prill.

Teherani vendosi kontroll mbi këtë rrugë detare kyç menjëherë pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit më 28 shkurt, duke ndikuar në furnizimet globale të energjisë dhe trafikun detar.

SHBA-ja ka vendosur gjithashtu një bllokadë ndaj porteve iraniane që nga e hëna e kësaj jave, ndërsa presidenti Donald Trump ka kërcënuar se do ta vazhdojë atë.

Njoftimi i Teheranit erdhi pasi shefi i ushtrisë së Pakistanit, gjenerali Asim Munir, u takua me udhëheqjen më të lartë civile dhe ushtarake të Iranit gjatë dy ditëve të fundit në Teheran.

MARKETING

