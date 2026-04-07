Pakistani i kërkon Trumpit të zgjasë “afatin” ndaj Iranit me 2 javë
MARKETING
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, i bëri thirrje presidentit të SHBA-së, Donald Trump, që të zgjasë me dy javë afatin për Iranin për hapjen e Ngushticës së Hormuzit, në mënyrë që “t’i jepet diplomacisë kohë të ecë përpara”, transmeton Anadolu.
MARKETING
“Përpjekjet diplomatike për një zgjidhje paqësore të luftës në Lindjen e Mesme po përparojnë në mënyrë të qëndrueshme, të fortë dhe efektive, me potencial për të sjellë rezultate konkrete në të ardhmen e afërt. Për t’i dhënë diplomacisë kohë të ecë përpara, i kërkoj sinqerisht presidentit Trump të zgjasë afatin me dy javë”, tha Sharif në një postim në platformën sociale amerikane X.
“Pakistani, me gjithë sinqeritetin, u kërkon homologëve iranianë të hapin Ngushticën e Hormuzit për një periudhë përkatëse prej dy javësh si një gjest vullneti të mirë”, shtoi ai.
Sharif gjithashtu u bëri thirrje të gjitha palëve ndërluftuese të respektojnë një armëpushim dyjavor në gjithë rajonin, për t’i dhënë mundësi diplomacisë të arrijë një fund përfundimtar të luftës, në interes të paqes dhe stabilitetit afatgjatë në rajon.
Kërkesa erdhi disa orë para përfundimit të afatit të vendosur nga Trump, i cili kishte paralajmëruar se “një qytetërim i tërë do të vdesë sonte, për të mos u rikthyer më kurrë”, deklaratë që ka nxitur spekulime, ndërsa afati i tij për Iranin afrohet drejt orës 20:00 sipas kohës lindore amerikane.
Islamabadi po ndërmjetëson bisedime indirekte mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për t’i dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme.