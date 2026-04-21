Pakistani i bën thirrje SHBA-së dhe Iranit të shqyrtojnë zgjatjen e armëpushimit 14-ditor përtej të nesërmes
Ministri i Punëve të Jashtme i Pakistanit, Ishaq Dar, u ka bërë thirrje SHBA-së dhe Iranit të shqyrtojnë zgjatjen e armëpushimit 14-ditor përtej afatit të së mërkurës dhe “t’i japin një mundësi dialogut dhe diplomacisë”, transmeton Anadolu.
Dar i bëri këto komente gjatë një takimi me të ngarkuarën me punë të SHBA-së në Islamabad, Natalie Baker.
Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme, Dar dhe Baker diskutuan zhvillimet më të fundit rajonale, ndërsa kryediplomati pakistanez nënvizoi “theksimin e vazhdueshëm” të Pakistanit për dialogun dhe diplomacinë si “rruga e vetme e zbatueshme” për të adresuar sfidat dhe për të arritur paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajon.
Dar gjithashtu theksoi nevojën për angazhim mes Washingtonit dhe Teheranit, duke bërë thirrje për zgjatjen e armëpushimit.
Baker, nga ana e saj, përcolli “vlerësimin e Washingtonit për rolin konstruktiv dhe pozitiv të Pakistanit në promovimin e paqes rajonale dhe lehtësimin e dialogut”.
Përplasjet në rajon u përshkallëzuan pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt. Si përgjigje, Teherani kreu sulme hakmarrëse ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asete amerikane.
Pakistani priti bisedime mes SHBA-së dhe Iranit më 11-12 prill pasi ndërmjetësoi një armëpushim 14-ditor më 8 prill, i cili pritet të përfundojë nesër në mbrëmje sipas kohës së Washingtonit.
Përpjekjet për një raund tjetër negociatash janë në zhvillim, megjithëse pasiguria mbetet.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se është “shumë e pamundur” që ai ta zgjasë armëpushimin, duke theksuar se Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e bllokuar derisa të arrihet një marrëveshje.