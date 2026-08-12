Pakistani hedh poshtë kundërshtimin e Netanyahut ndaj shtetit palestinez
Pakistani hodhi poshtë sot kundërshtimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për krijimin e një shteti palestinez, duke thënë se shtetësia palestineze është e rrënjosur fort në ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat e OKB-së, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Tahir Andrabi tha se çdo refuzim i Izraelit për të tërhequr forcat e tij nga Gaza do të ishte “pengesë serioze” ndaj angazhimeve të marra sipas planit të Bordit të Paqes.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje gjatë konferencës për media lidhur me komentet e fundit të Netanyahut që refuzonin një shtet palestinez dhe refuzimin e tij të raportuar për të tërhequr forcat izraelite nga Gaza dhe për të kaluar në fazën e dytë të planit të paqes, Andrabi tha se Pakistani ka marrë parasysh qëndrimin e Izraelit.
“Kjo do të ishte pengesë serioze për vendimin e marrë në Bordin e Paqes, sepse çarmatimi i Hamasit dhe evakuimi i Gazës nga trupat izraelite janë dy angazhime”, u tha Andrabi gazetarëve në Islamabad.
“Ne shpresojmë që Izraeli do t’u përmbahet angazhimeve të tij”, shtoi ai.
Netanyahu hodhi poshtë të dielën një dokument prej 15 pikash të paraqitur nga Bordi i Paqes, duke këmbëngulur se forcat izraelite nuk do të tërhiqen nga Gaza përpara se Hamasi të çarmatoset plotësisht.
Duke iu drejtuar kundërshtimit të Netanyahut ndaj shtetësisë palestineze, Andrabi tha se çështja nuk varej nga pozicioni individual i ndonjë lideri izraelit. “Për sa i përket shtetit të Palestinës, kjo është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat e OKB-së?, tha ai.
Andrabi shtoi se shtetësia palestineze ka “ligjshmëri të vendosur ndërkombëtare”, duke argumentuar se deklaratat që e refuzojnë atë nuk mund të ndryshojnë statusin ligjor dhe diplomatik të çështjes.
“Vërejtja në kundërshtim me ligjshmërinë ndërkombëtare të vendosur nuk do të thotë asgjë”, tha Andrabi duke e përshkruar pozicionin e Netanyahut si një pikëpamje personale që Pakistani e kundërshtoi “në mënyrë të prerë”.
Pakistani ka kërkuar vazhdimisht krijimin e një shteti të pavarur palestinez të bazuar në kufijtë e para vitit 1967, me Kudsin Lindor të pushtuar si kryeqytet.