Pakistani fillon përgatitjet për raundin e dytë të bisedimeve SHBA-Iran
Pakistani ka filluar përgatitjet për një raund të dytë të mundshëm bisedimesh midis SHBA-së dhe Iranit në kryeqytetin Islamabad, për t’i dhënë fund luftës që ka paralizuar furnizimet me energji dhe jetën e përditshme në rajonin e gjerë të Lindjes së Mesme, thanë sot për Anadolu dy burime qeveritare pakistaneze të afërta me zhvillimet.
“Përgatitjet kanë filluar dje (e martë), veçanërisht për të siguruar marrëveshje sigurie të pagabueshme”, thanë burimet.
Presidenti amerikan Donald Trump të martën foli me një ton optimist për perspektivat e rifillimit të bisedimeve të drejtpërdrejta SHBA-Iran, duke thënë se ato mund të rifillojnë në Pakistan brenda dy ditëve të ardhshme. Megjithatë, afatet kohore nuk ka gjasa të përmbushen.
“Diçka mund të ndodhë gjatë dy ditëve të ardhshme dhe ne jemi më të prirur të shkojmë atje”, tha Trump duke iu referuar bisedimeve të mundshme me Iranin dhe Pakistanin si vend.
Megjithatë, burime në Islamabad thanë se takimi i shumëpritur pritet të fillojë deri në fund të kësaj jave ose në fillim të javës tjetër. Ata shtuan se hoteli luksoz, i cili priti raundin e parë të bisedimeve në Islamabad, “do të presë përsëri mysafirët e huaj”.
Pakistani priti gjatë fundjavës delegacionet e udhëhequra nga zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance dhe kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf për bisedimet e nivelit më të lartë të drejtpërdrejta midis Washingtonit dhe Teheranit që nga viti 1979.
Burimet pakistaneze thanë se Vance dhe Qalibaf ka të ngjarë të udhëheqin delegacionet e tyre në raundin e dytë të pritur të bisedimeve. Negociatat, të quajtura “Bisedimet e Islamabadit”, përfunduan pa rezultat përfundimtar të dielën.
Burimet pakistaneze shtuan mundësinë e bisedimeve të nivelit të ulët midis zyrtarëve amerikanë dhe iranianë përpara se të “hapin rrugën për takimin e nivelit të lartë”. Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif dhe ministri i Jashtëm Ishaq Dar janë aktualisht jashtë vendit për shkak të turneut të tyre rajonal deri të shtunën.
“Prandaj, shanset për një takim të nivelit të lartë këtë javë janë të pamundura”, tha një burim, duke iu referuar vizitës së Sharifit në Arabinë Saudite, Katar dhe Turqi për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme.
Pakistani priti bisedimet pasi siguroi një armëpushim dyjavor midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit më 8 prill, i cili është ende në fuqi. Lufta e përbashkët e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit la rreth 3.300 të vrarë dhe qindra mijëra të zhvendosur në Iran ndërsa 13 ushtarakë amerikanë u vranë dhe qindra të tjerë u plagosën në luftën 39-ditore që nga 28 shkurti.