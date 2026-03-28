Pakistani do të presë Türkiyen, Arabinë Saudite dhe Egjiptin për bisedime mbi Lindjen e Mesme
Pakistan do të presë ministrat e jashtëm të Arabisë Saudite, Türkiyes dhe Egjiptit për bisedime mbi luftën në Lindjen e Mesme, thanë zyrtarët të shtunën, ndërsa kontaktet diplomatike po intensifikohen.
Ministrat do të takohen në Islamabad të dielën dhe të hënën për “diskutime të thelluara” mbi një sërë çështjesh, përfshirë përpjekjet për zbutjen e tensioneve, sipas Ministrisë së Jashtme të Pakistanit.
Bisedimet do të presë ministri i jashtëm Ishaq Dar, ndërsa është planifikuar edhe një takim me Kryeministrin Shehbaz Sharif.
Sharifi zhvillon bisedë me presidentin e Iranit
Para takimit, Sharifi tha se zhvilloi një bisedë “të detajuar” që zgjati më shumë se një orë me presidentin iranian Masoud Pezeshkian.
Ai tha se dënoi sulmet izraelite mbi Iranin dhe shprehu solidaritet me popullin e tij, ndërsa gjithashtu përshkroi kontaktet diplomatike të Pakistanit me Shtetet e Bashkuara dhe vendet rajonale për të nxitur dialogun.
Pezeshkiani theksoi nevojën për ndërtimin e besimit për të mbështetur përpjekjet e ndërmjetësimit, sipas një deklarate nga zyra e Sharif.
Bisedimet pasojnë një nismë më të gjerë diplomatike
Takimi në Islamabad ishte fillimisht planifikuar të mbahej në Türkiye, tha ministri i jashtëm turk Hakan Fidan.
Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul tha se priste një takim të drejtpërdrejtë SgBA-Iran në Pakistan “shumë shpejt”, megjithëse nuk u konfirmuan detaje.
Irani gjithashtu ka dhënë një përgjigje ndaj një propozimi amerikan përmes Islamabadit, sipas mediave iraniane, pavarësisht se publikisht mohoi bisedime direkte me Uashingtonin.
Mbledhja e fuqive rajonale në Islamabad vjen ndërsa vazhdojnë përpjekjet për të ulur tensionet dhe për të parandaluar një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit.