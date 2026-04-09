Pakistani dënon sulmet izraelite në Liban, kërkon veprim ndërkombëtar
Pakistani të enjten dënoi me forcë sulmet ajrore izraelite në Liban, duke i quajtur ato një shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare dhe parimeve themelore humanitare, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme tha se Pakistani dënon, me termat më të ashpra, “agresionin” e vazhdueshëm izraelit kundër Libanit, i cili “ka shkaktuar viktima civile dhe shkatërrim të gjerë të infrastrukturës”.
Islamabadi tha se veprimet izraelite minojnë përpjekjet ndërkombëtare për të vendosur paqe dhe stabilitet në rajon dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë hapa urgjentë dhe konkretë për t’i dhënë fund “agresionit”.
Pakistani gjithashtu përsëriti solidaritetin e tij “të palëkundur” me qeverinë dhe popullin e Libanit, duke thënë se qëndron me vendin gjatë kësaj kohe të vështirë dhe mbështet sovranitetin, integritetin territorial, paqen dhe stabilitetin e tij.
Sulmet e fundit izraelite erdhën pasi Irani dhe SHBA-ja njoftuan një armëpushim dyjavor të martën që synonte të hapte rrugën për një marrëveshje përfundimtare për t’i dhënë fund luftës së nisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt, e cila ka lënë shumë të vdekur dhe të plagosur.
Njoftimi erdhi në më pak se dy orë para skadimit të një afati që presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ia kishte zgjatur vazhdimisht Iranit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit dhe për të pranuar një marrëveshje ose do të përballej me “shkatërrimin e një qytetërimi të tërë”.