Pakistani dënon sulmet izraelite në Liban, kërkon veprim ndërkombëtar

Pakistani të enjten dënoi me forcë sulmet ajrore izraelite në Liban, duke i quajtur ato një shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare dhe parimeve themelore humanitare, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, Ministria e Jashtme tha se Pakistani dënon, me termat më të ashpra, “agresionin” e vazhdueshëm izraelit kundër Libanit, i cili “ka shkaktuar viktima civile dhe shkatërrim të gjerë të infrastrukturës”.

Islamabadi tha se veprimet izraelite minojnë përpjekjet ndërkombëtare për të vendosur paqe dhe stabilitet në rajon dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë hapa urgjentë dhe konkretë për t’i dhënë fund “agresionit”.

Pakistani gjithashtu përsëriti solidaritetin e tij “të palëkundur” me qeverinë dhe popullin e Libanit, duke thënë se qëndron me vendin gjatë kësaj kohe të vështirë dhe mbështet sovranitetin, integritetin territorial, paqen dhe stabilitetin e tij.

Sulmet e fundit izraelite erdhën pasi Irani dhe SHBA-ja njoftuan një armëpushim dyjavor të martën që synonte të hapte rrugën për një marrëveshje përfundimtare për t’i dhënë fund luftës së nisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt, e cila ka lënë shumë të vdekur dhe të plagosur.

Njoftimi erdhi në më pak se dy orë para skadimit të një afati që presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ia kishte zgjatur vazhdimisht Iranit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit dhe për të pranuar një marrëveshje ose do të përballej me “shkatërrimin e një qytetërimi të tërë”.

Të ngjajshme

Nafta më e lirë sjell shtetasit e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut për karburant

Nafta më e lirë sjell shtetasit e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut për karburant

Izraeli pretendon se ka vrarë sekretarin e udhëheqësit të Hezbollahut gjatë sulmit në Bejrut

Izraeli pretendon se ka vrarë sekretarin e udhëheqësit të Hezbollahut gjatë sulmit në Bejrut

Bie çmimi i arit

Bie çmimi i arit

Popullsia në moshë pune në RMV do të ulet për rreth 470 mijë persona deri në 2055

Popullsia në moshë pune në RMV do të ulet për rreth 470 mijë persona deri në 2055

Kuvendi miratoi Ligjin për Shkollën e Mesme Policore në Maqedoni

Kuvendi miratoi Ligjin për Shkollën e Mesme Policore në Maqedoni

Rritet çmimi i naftës Brent për shkak të ndërprerjeve të reja në Ngushticën e Hormuzit

Rritet çmimi i naftës Brent për shkak të ndërprerjeve të reja në Ngushticën e Hormuzit