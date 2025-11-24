Pakistan, vriten 3 ushtarë dhe 3 militantë në sulmin ndaj selisë së forcave të sigurisë

Pakistan, vriten 3 ushtarë dhe 3 militantë në sulmin ndaj selisë së forcave të sigurisë

Të tre sulmuesit vetëvrasës dhe po aq personel sigurie u vranë në një sulm ndaj selisë së forcës paraushtarake në qytetin veriperëndimor të Peshawarit në Pakistan sot në mëngjes, transmeton Anadolu.

Shefi i policisë së qytetit, Mian Saeed u tha gazetarëve se sulmuesit vetëvrasës u kapën kur u përpoqën të hynin në selinë e Policisë Federale.

Një nga sulmuesit hodhi veten në erë në hyrje të selisë ndërsa dy arritën të hynin në kompleks, ku u përleshën dhe u vranë, shtoi ai.

Forcat e sigurisë rrethuan zonën dhe po kryejnë operacion pastrimi.

Presidenti i Pakistanit, Asif Ali Zardari dhe kryeministri Shehbaz Sharif e dënuan sulmin dhe u shprehën nderime forcave të sigurisë për veprimin e shpejtë që shpëtoi “jetë të çmuara”.

Në deklarata të ndara, ata thanë se lufta e kombit kundër terrorizmit do të vazhdojë pavarësisht “këtyre sulmeve frikacake”.

MARKETING

Të ngjajshme

Ndërron jetë një foshnje në spitalin e Kërçovës: Është sjell në gjendje të rëndë shëndetësore

Ndërron jetë një foshnje në spitalin e Kërçovës: Është sjell në gjendje të rëndë shëndetësore

Georgiev: Mucunski të bindë qeverinë e tij për ndryshimet kushtetuese

Georgiev: Mucunski të bindë qeverinë e tij për ndryshimet kushtetuese

Janevska: Hartuam Strategji të re për arsimin, përmes ENER do ta vendosim në shqyrtim publik dhe mundësi për plotësim

Janevska: Hartuam Strategji të re për arsimin, përmes ENER do ta vendosim në shqyrtim publik dhe mundësi për plotësim

Rasti i Liridona Ademajt, prokurorja prezanton provat : Naim Murseli kishte borxh rreth gjysmë milioni euro

Rasti i Liridona Ademajt, prokurorja prezanton provat : Naim Murseli kishte borxh rreth gjysmë milioni euro

Regjistrohen lëkundje tërmeti me 4.1 Rihter në Greqi

Regjistrohen lëkundje tërmeti me 4.1 Rihter në Greqi

ShBA dhe Ukraina shprehen optimiste për përparim në planin e paqes pas bisedimeve në Gjenevë

ShBA dhe Ukraina shprehen optimiste për përparim në planin e paqes pas bisedimeve në Gjenevë