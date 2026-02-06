Pakistan, të paktën 31 të vrarë nga shpërthimi në kryeqytetin Islamabad

Pakistan, të paktën 31 të vrarë nga shpërthimi në kryeqytetin Islamabad

Numri i të vdekurve nga shpërthimi në një vend fetar në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad, është rritur në 31, thanë autoritetet, transmeton Anadolu.

Shpërthimi goditi një “Imambargah”, një vend kulti për myslimanët shiitë, i vendosur në zonën “Shehzad Town” të Islamabadit.

Në një deklaratë të administratës së rrethit të Islamabadit në rrjetin social amerikan X, e cila më vonë u fshi, u konfirmua për herë të fundit se numri i të vdekurve ishte 31, ndërsa 169 të tjerë janë plagosur. Kjo shifër është cituar gjithashtu nga disa media lokale.

Më herët, administrata e rrethit tha se është shpallur emergjencë në spitale ndërsa filluan operacionet e shpëtimit, dhe zona e shpërthimit është mbyllur plotësisht.

Pamjet tregojnë shumë njerëz të shtrirë në tokë pas shpërthimit.

“Geo News” raportoi se një sulmues vetëvrasës shpërtheu ndërsa po ndalohej te porta e vendit fetar në periferi të kryeqytetit federal.

MARKETING

Të ngjajshme

Janevska prezanton Ligjin e ri për arsim të lartë: Kritere më të rrepta me reformat në arsimin e lartë

Janevska prezanton Ligjin e ri për arsim të lartë: Kritere më të rrepta me reformat në arsimin e lartë

Padi penale ndaj disa zyrtarëve: në këmbim të parave, qytetarëve u nxinin më shpejt dokumente personale

Padi penale ndaj disa zyrtarëve: në këmbim të parave, qytetarëve u nxinin më shpejt dokumente personale

Akademia e Gjenevës paralajmëron se numri i të vdekurve në Gaza mund të kalojë 200.000

Akademia e Gjenevës paralajmëron se numri i të vdekurve në Gaza mund të kalojë 200.000

VMRO-DPMNE nuk do të ketë nënkryetar partie

VMRO-DPMNE nuk do të ketë nënkryetar partie

BDI: Ministri i Drejtësisë po cenon rendin kushtetues me përgjigjen ndaj peticionit të studentëve

BDI: Ministri i Drejtësisë po cenon rendin kushtetues me përgjigjen ndaj peticionit të studentëve

Franca bëhet vendi i parë i BE-së që hap Konsullatë të Përgjithshme në Grenlandë

Franca bëhet vendi i parë i BE-së që hap Konsullatë të Përgjithshme në Grenlandë