Pakistan, shpërthimi jashtë gjykatës në Islamabad shkakton 12 të vdekur dhe 21 të plagosur

Të paktën 12 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në një shpërthim jashtë një kompleksi gjyqësor në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad, sipas burimeve të sigurisë dhe mediave lokale.

Shpërthimi ndodhi në zonën e parkimit të Kompleksit Gjyqësor. Burime të sigurisë i thanë Agjencisë Anadolu se trupat e 12 viktimave janë dërguar në një spital lokal dhe 21 të tjerë janë transferuar për trajtim urgjent.

Më parë, një zyrtar i policisë tha për Anadolu se një zjarr kishte shpërthyer në një makinë jashtë kompleksit, gjë që shkaktoi shpërthimin.

Transmetuesi lokal “Geo News”, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar të policisë, raportoi se incidenti besohet të jetë një sulm vetëvrasës. Megjithatë, autoritetet nuk e kanë konfirmuar publikisht nëse ka qenë i përfshirë një sulmues vetëvrasës.

Policia dhe ekipet e emergjencës rrethuan zonën dhe nisën një hetim.

Ndërkohë, forcat e sigurisë u angazhuan në një operacion kundër tre militantëve të fshehur brenda një ndërtese në Kolegjin Wana Cadet në Pakistanin veriperëndimor, thanë burimet e sigurisë.

Rreth 500 kadetë janë të vendosur në një konvikt në kampus, i vendosur larg ndërtesës ku janë fshehur militantët në Waziristan-in Jugor, sipas burimeve.

