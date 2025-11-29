Pagesa e pensioneve nuk rrezikohet, do të nisë me kohë
Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor informoi se pagesa e pensioneve po zhvillohet normalisht dhe se pagesa e pensioneve të nëntorit do të fillojë me kohë, më 1 dhjetor, me një shumë të përgjithshme prej 9.297.493.427 denarësh.
Nga Fondi theksojnë se pensionistët duhet të jenë të qetë, pasi Qeveria garanton pagesën e rregullt dhe të përkohshme të pensioneve. Pagesa, që realizohet çdo ditë të parë të muajit në koordinim me Qeverinë, do të vazhdojë të kryhet në të njëjtën mënyrë edhe gjatë vitit 2026.
Fondi informon se janë siguruar mjete edhe për vitin 2026. Në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2026 do të parashikohen 151 miliardë denarë për pagesën e pensioneve të rritura, sigurimin shëndetësor të pensionistëve dhe mbulimin e kostove tranzitore për tre shoqëritë pensionale të shtyllës së dytë. Sipas Fondit, totali i mjeteve për pagesën e pensioneve në vitin 2026, së bashku me harmonizimet, do të jetë më i lartë për 30 miliardë denarë, apo rreth 500 milionë euro. /SHENJA/