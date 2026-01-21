Paga mesatare neto në nëntor 45.961 denarë
Paga mesatare mujore neto për të punësuar, gjatë muajit nëntor të vitit 2025, është 45.961 denarë dhe në krahasim me muajin nëntor të vitit të kaluar është më e lartë për 9,4 për qind.
Siç njoftojnë nga ESH, kjo rritje i detyrohet, kryesisht, rritjes së pagës mesatare neto mujore të paguar për punonjës në sektorët: Aktivitete administrative dhe mbështetëse të shërbimeve me 16.5%, Aktivitete shëndetësore dhe të mbrojtjes sociale me 11.1% dhe Tregti me shumicë dhe pakicë; riparim i automjeteve dhe motoçikletave me 10.9%