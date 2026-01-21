Paga mesatare neto në nëntor 45.961 denarë

Paga mesatare neto në nëntor 45.961 denarë

Paga mesatare mujore neto për të punësuar, gjatë muajit nëntor të vitit 2025, është 45.961 denarë dhe në krahasim me muajin nëntor të vitit të kaluar është më e lartë për 9,4 për qind.

Sipas ESHS-së, paga mesatare neto arriti në 45.961 denarë, që përfaqëson një rritje vjetore prej 9.4%.

Në nëntor 2025, krahasuar me nëntorin 2024, paga mesatare neto mujore e paguar për punonjës ishte më e lartë për 9.4%.

Siç njoftojnë nga ESH, kjo rritje i detyrohet, kryesisht, rritjes së pagës mesatare neto mujore të paguar për punonjës në sektorët: Aktivitete administrative dhe mbështetëse të shërbimeve me 16.5%, Aktivitete shëndetësore dhe të mbrojtjes sociale me 11.1% dhe Tregti me shumicë dhe pakicë; riparim i automjeteve dhe motoçikletave me 10.9%

