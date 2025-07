Paga mesatare neto në muajin maj ishte 45 796 denarë

Neto-paga e paguar mesatare në maj të këtij viti ishte 45 796 denarë që është 11 për qind më shumë në krahasim me muajin e njejtë të vitit të kaluar, kumtoi Enti shtetëror për statistika (ESHS).

Siç informon ESHS, rritja e këtillë i referohet, para së gjithash, rritjes së neto-pagës së paguar mesatare mujore për të punësuar në sektorët: Veprimtari financiare dhe veprimtari të sigurimit për 23.9%, Tregti me shumicë dhe tregri me pakicë; riparim të automjeteve motorizuese dhe motoçikletave për 15.1% dhe Arsim për 14.4%.

Rritje e neto-pagës së paguar mesatare mujore për të punësuar në raport me muajin e kaluar, është vërejtur në sektorët: Veprimtari financiare dhe veprimtari të sigurimeve për 13.5 %, Tregti me shumicë dhe tregti me pakicë; riparim të automjeteve motorizuese dhe motoçikletave për 5.4% dhe Xehtari dhe nxjerrje e gurëve për 5.1%.

Bruto-paga mesatare, ndërkaq, për të punësuar në maj 2025 ishte 68 859 denarë

MARKETING