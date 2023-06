Pacolli për situatën në Veri: Kurti i di punët e veta

Ish-presidenti i Kosovës, Behgjet Pacolli, në një prononcim për Ekonomia Online, ka thënë se nuk bënë të spekulohet se a do të ketë a jo sanksione ndaj Kosovës nga ShBA-ja dhe BE-ja.

Ai tha se Kosova gjendet në një situatë delikate dhe sipas tij, kryeministri Albin Kurti është duke u angazhuar që të gjejë një zgjidhe për Kosovën.“Nuk duhet tani me polemizuar Kosova, gjendet në një situatë delikate unë besoj se kryeministri e di këtë dhe kryeministri është duke u angazhuar që me u dhënë një drejtim zgjidhjes për Kosovën, që kishte me qenë me e favorshmja”.

“Unë nuk do të doja të spekuloj me sanksione me krejt ato gjera të cilat edhe nuk i dojmë edhe nuk kisha dashtë që Kosovës t’i ndodh ajo”, tha ai.Kreu i AKR-së i pyetur se a duhet të heq dorë Kurti dhe të i’u përgjigjet kërkesave të ShBA-së e BE-së, tha se kryeministri i di punët e veta dhe se është detyrë e tij që të veproj sipas situatës.

“Kryeministri i din punët e veta edhe unë besoj se është detyrë e tij ai duhet të veproj sipas situatës”, tha ai, raporton EO..

