Pacienti më i rëndë në Maqedoni peshon 288 kilogramë, 40 persona me mbipeshë do të operohen me shpenzime të Fondit

Fondi i Shëndetësisë këtë vit do të mbulojë operacionet për 40 pacientë me obezitet që kanë indikacion për operacion. Kështu pohon drejtori i Klinikës për kirurgji të tretjes, doktor Ognen Kostovski. Sot është Dita Botërore e Obezitetit. Pacienti me peshë më të madhe në Maqedoni peshon 288 kilogramë, thonë doktor Irfan Agmeti nga Shoqata Shkencore për Obezitet. "Pacienti na tha se aksidentalisht u rrëzua dhe u lëndua, pas së cilës u shqetësua dhe filloi të trajtonte obezitetin. Duhet të ketë gjithmonë motivim që pacienti të vizitojë Qendrën e Menaxhimit të Obezitetit. Aty punon një ekip për të kryer intervista miqësore me pacientin, në mënyrë që ai të kuptojë se ne jemi të përkushtuar. Ne duam të kemi sukses në humbjen e peshës. Laboratori është i përfshirë, duke vendosur diagnoza të tjera që lidhen me këtë. Është shumë e rëndësishme që të bëhet përzgjedhja e duhur dhe të sjellim pacientët e duhur", tha Ahmeti. Drejtori i Klinikës së Endokrinologjisë, Hasan Taner thotë se operacioni i obezitetit është mjeti i fundit dhe ekskluziviteti dhe këtë vit me shpenzimet e Fondit për Sigurim Shëndetësor në Maqedoni do të operohen 40 persona në mënyrë që të mos shkojnë jashtë vendit për operim.

