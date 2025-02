Pacientët të cilët shkojnë në dializë në SPQ “8 Shtatori” reagojnë se kanë mbetur pa transport

Pacientët që shkojnë për dializë në Spitalin e përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” në Shkup, reagojnë se kanë mbetur pa transport pas përfundimit të kontratës me taksi-transportuesin. Ata duhet të marrin kompensim në para për transportin, por sipas Shoqatës së të sëmurëve në veshka “Nefron”, prej tetorit nuk u janë dhënë ato mjete financiare.

Dushko Gjorgiev nga Shoqata “Nefron” për MIA-n sqaron se deri në tetor një pjesë e pacientëve, kanë shfrytëzuar kanë transport të siguruar me taksi, ndërsa një pjesë kanë marrë kompensim nga Ministria e Financave në shumë prej dy apo katër biletave autobusi, në varësi se ku jetojnë. Në fund të tetorit ka skaduar marrëveshja me taksi transportin dhe për pacientët që e kanë shfrytëzuar, siç sqaron Gjorgiev, kanë të drejtë për kompensim për transport nga Ministria e Financave.

“Ata të cilët kanë përdorur taksi, tani duhet të marrin kompensim edhe nga Ministria e Financave, në varësi se ku jetojnë dhe nëse përdorin një apo dy autobusë”, sqaron Gjorgiev për MIA-n.

Ai nënvizoi se disa pacientë vijnë me automjetin e tyre, disa me autobusë, ndërsa disa i sjell familja. “Ka pacientë që nuk mund të përdorin transportin me autobus për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore. Disa prej tyre janë sjellë nga familja, 2-3 pacientë janë larguar nga kjo qendër për dializë dhe janë transferuar në qendra tjera ku ka transport të organizuar. Sipas njohurive tona, nuk ka perspektivë për kthimin e taksi transportit për pacientët me dializë që vijnë në këtë spital”, shton Gjorgiev.

Sipas pacientëve që shfrytëzojnë rimbursimin me para për transport, pagesa e këtyre mjeteve vonohet.

MIA ka tentuar të kontaktojë edhe me drejtorin e SPQ “8 Shtatori”, Sinisha Stojanoski se pse është marrë një vendim i tillë dhe nëse ka pasur reagime nga pacientët, por nuk kemi marrë përgjigje deri në publikimin e lajmit.

