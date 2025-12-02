Pacientët në Gaza përballen me mungesa vdekjeprurëse të ilaçeve për shkak të bllokadës çnjerëzore izraelite
Mijëra palestinezë me sëmundje kronike dhe serioze, përfshirë pacientë me probleme të veshkave, përballen me një vdekje të ngadaltë nën bllokadën e vazhdueshme çnjerëzore nga Izraeli ndaj Rripit të Gazës, raporton Anadolu.
Në Spitalin e Martirëve të Aksasë në Deir al-Balah, në Gazën qendrore, pacientët me probleme të veshkave po përballen me kushte kërcënuese për jetën për shkak të një mungese kritike të ilaçeve thelbësore, raportojnë zyrtarët e spitalit. Ata nuk mund të marrin trajtim shpëtues pasi spitalit i ka mbaruar plotësisht eritropoetina, një hormon jetësor për stimulimin e prodhimit të qelizave të kuqe të gjakut. Zyrtarët paralajmërojnë se kriza vazhdon edhe mes një armëpushimi të shpallur.
Që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit në Gaza, dërgesat e ilaçeve kritike në spital janë ndalur. Mjekët paralajmërojnë se nëse bllokada vazhdon, jeta e pacientëve është në rrezik të menjëhershëm, me komplikime të rënda dhe potencialisht fatale.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite në Gaza kanë vrarë gati 70.000 njerëz, shumica e tyre gra dhe fëmijë, dhe kanë plagosur rreth 171.000 të tjerë, duke lënë pjesën më të madhe të enklavës në rrënoja.
Gjatë dy viteve të fundit, Izraeli ka shënjestruar gjithashtu spitale, institucione të kujdesit shëndetësor dhe personel mjekësor, duke kryer krime të reja lufte përveç atyre ekzistuese. Këto sulme kanë ndërprerë gjithashtu furnizimet me ilaçe dhe furnizime mjekësore, duke lënë miliona palestinezë pa qasje në trajtim për sëmundje kronike dhe akute.
Sipas një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor, Izraeli duhej të rihapte kalimet kufitare të Gazës dhe të lejonte hyrjen e furnizimeve dhe ilaçeve thelbësore, por ai nuk arriti t’i përmbahej detyrimeve të tij sipas marrëveshjes pavarësisht thirrjeve të përsëritura nga palestinezët.