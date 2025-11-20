Pa rrymë disa pjesë të Sarajit, Gazi Babës dhe Çairit
Pa rrymë sot gjatë disa periudhave të caktuara kohore do të jenë disa pjesë të Sarajit, Gazi Babës dhe Çairit, kumtoi Qendra për menaxhim me kriza duke iu referuar informatës nga EVN Maqedoni.
Në periudhën prej orës 08:00 deri në orën 15:00 pa rrymë do të jenë konsumatorët nga fshati Lubin në Komunën e Sarajit, si dhe objektet e kompanive Majami, Ana Kompani, Mal lift dhe Birraria e prilepit në Komunën Gazi Babë, ndërsa prej orës 09:00 deri në orën 11:00 pa rrymë do të jenë konsumatorët nga rrugët “Nikola Martinovski” dhe “Azem Hajdari”, Teatri shqiptar dhe objektet e locuara përreth tij në komunën e Çairit dhe dhe disa nga konsumatorët nga fshati Bojanë në Saraj.