Pa fitues derbi i madh i Italisë

Milani ka barazuar me Interin në derbin e madh të Italisë, në derbin e rivalëve të një qytetit dhe që luajnë në të njëjtin stadium.

Skuadra e Milanit ka barazuar me rezultat 1:1 me Interin, në derbin e javës së 23-të të Serie A.

Një gol i pjesës së parë vendosi epërsinë e Milanit.

Reijnders në minutën e 45-të nga afërsia e në mesin e pesë futbollistëve të Interit, me goditje të fortë e shkundi portën e zikaltërve.

Në fund tl takimit (90+3’) de Vrij ka shënuar dhe shmang humbjen e Interit.

Napoli kryeson me 53 pikë, pasojnë Interi me 51 dhe Milani zë vendin e 8-të me 35 pikë.

