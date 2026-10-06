OVL-UÇK thërret protestuesit të mblidhen sot në sheshin e Prishtinës

OVL-UÇK thërret protestuesit të mblidhen sot në sheshin e Prishtinës

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka bërë thirrje për pjesëmarrje sot në sheshin e Prishtinës.

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Në një njoftim të publikuar në Facebook, OVL-UÇK u ka bërë thirrje kategorive të dala nga lufta e UÇK-së dhe qytetarëve që të mblidhen në sheshin e Prishtinës, duke theksuar se duhet të jenë të bashkuar dhe me dinjitet.
“Për të mbrojtur atë që është e jona dhe për të dëshmuar se UÇK-ja na bashkon”, thuhet në njoftimin e OVL-UÇK-së.

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