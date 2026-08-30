OVL-UÇK për të zhdukurit: Serbia mban arkivat, duhet t’i hapë dhe të detyrohet nga ndërkombëtarët

OVL-UÇK për të zhdukurit: Serbia mban arkivat, duhet t’i hapë dhe të detyrohet nga ndërkombëtarët

Në Ditën Ndërkombëtare të Viktimave të Zhdukjeve me Forcë, Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka kujtuar personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë dhe ka shprehur solidaritet me familjet e tyre.

MARKETING

Description of image

Përmes një reagimi në Facebook, OVL-UÇK ka thënë se çështja e të zhdukurve nuk duhet të mbetet peng i heshtjes apo kalkulimeve politike.

“Serbia mban arkivat dhe përgjigjet. Ajo duhet t’i hapë ato dhe institucionet ndërkombëtare duhet ta detyrojnë ta bëjë këtë”, thuhet në reagim.

Organizata ka kërkuar zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, llogaridhënie dhe drejtësi për familjet që prej vitesh presin të mësojnë se çfarë ka ndodhur me të afërmit e tyre.

“Kërkojmë të vërtetën, llogaridhënien dhe drejtësinë. Asgjë më pak. Familjet e tyre nuk do të mbeten kurrë vetëm”, përfundon reagimi i OVL-UÇK-së.

MARKETING

Të ngjajshme

Belgjika bën helmetën të detyrueshme për skuterët elektrikë

Belgjika bën helmetën të detyrueshme për skuterët elektrikë

Frika nga fitorja e AfD-së, emigrantët mendojnë largimin nga Gjermania lindore

Frika nga fitorja e AfD-së, emigrantët mendojnë largimin nga Gjermania lindore

Evakuohet urgjentisht djali i Netanyahut nga SHBA-ja dhe kthehet në Izrael, pretendohet se është kërcënuar për jetën

Evakuohet urgjentisht djali i Netanyahut nga SHBA-ja dhe kthehet në Izrael, pretendohet se është kërcënuar për jetën

Panik në ajër në Rodos, avioni me 33 pasagjerë pëson defekt në motor, përfshihet nga flakët gjatë fluturimit

Panik në ajër në Rodos, avioni me 33 pasagjerë pëson defekt në motor, përfshihet nga flakët gjatë fluturimit

Trump: Nafta, një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan

Trump: Nafta, një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan

16 të vdekur dhe 546 të zhdukur në Tibet të Kinës, për shkak të rrëshqitjes së dheut

16 të vdekur dhe 546 të zhdukur në Tibet të Kinës, për shkak të rrëshqitjes së dheut