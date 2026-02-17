Osmani uron qytetarët për 18-vjetorin e Pavarësisë: Rrnoftë Republika e Kosovës

Osmani uron qytetarët për 18-vjetorin e Pavarësisë: Rrnoftë Republika e Kosovës

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka uruar qytetarët për Ditën e Pavarësisë së Kosovës.

Pas ceremonisë së ngritjes së flamurit, ajo theksoi se sot qytetarët mblidhen për të festuar dhe nderuar ata që sakrifikuan gjithçka për lirinë e Kosovës.

“I uroj të gjithë qytetarët e Kosovës për 18-vjetorin e Pavarësisë së shtetit tonë sovran e të pavarur. Është një ditë ku të gjithë bëhemi bashkë në radhë të parë për të festuar këtë përvjetor të shtetit tonë të ri, i cili tashmë po hyn në moshë të pjekurisë dhe në të njëjtën kohë bëhemi bashkë për të përkujtuar të gjithë ata që sakrifikuan gjithçka në mënyrë që ne sot ta gëzojmë shtetin”, tha e para e vendit.

“Rrnoftë Republika e Kosovës”, përfundoi Osmani fjalimin.

MARKETING

Të ngjajshme

18 vjet shtet, Sekretari amerikan, Rubio: SHBA-të mbeten të palëkundura në mbështetjen për sovranitetin dhe integritetin e Kosovës

18 vjet shtet, Sekretari amerikan, Rubio: SHBA-të mbeten të palëkundura në mbështetjen për sovranitetin dhe integritetin e Kosovës

Kurti: Sot festojmë, por edhe nderojmë rezistencën paqësore dhe luftën e drejtë të UÇK-së

Kurti: Sot festojmë, por edhe nderojmë rezistencën paqësore dhe luftën e drejtë të UÇK-së

Kosova sot shënon 18-vjetorin e themelimit të shtetit

Kosova sot shënon 18-vjetorin e themelimit të shtetit

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Teknologjia e ‘ekranit privat’ të Samsungut do të vijë në MacBook-un e Apple deri në vitin 2029

Teknologjia e ‘ekranit privat’ të Samsungut do të vijë në MacBook-un e Apple deri në vitin 2029

OKB alarmon: Zbulimet në skandalin ‘Epstein’ përmbajnë elementë të kr*meve kundër nj*rëzimit

OKB alarmon: Zbulimet në skandalin ‘Epstein’ përmbajnë elementë të kr*meve kundër nj*rëzimit