Osmani takon kryeministrin e Bangladeshit, diskutojnë për forcimin e marrëdhënieve bilaterale

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani është takuar sot me kryeministrin e Bangladeshit, Mohammad Yunus.

Osmani dhe Yunus, diskutuan për forcimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona, si dhe mbi përpjekjet e përbashkëta në skenën ndërkombëtare.

“Kosova mbetet e përkushtuar për avancimin e bashkëpunimit ndërshtetëror dhe është thellësisht mirënjohëse për mbështetjen e palëkundur të Bangladeshit”, deklaroi Osmani, e cila po i vazhdon takimet në kuadër të javës së Asamblesë Parlamentare të OKB-së, punimet e së cilës po mbahen në New York.

