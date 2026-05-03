Osmani shkon në Bruksel: Takime për perspektivën evropiane dhe zhvillimet në RMV
“Nënkryetari i BDI-së, Bujar Osmani, do të qëndrojë në një vizitë dyditore pune në Bruksel, ku do të zhvillojë një sërë takimesh me përfaqësues të Komisionit Evropian, Shërbimit të Veprimit të Jashtëm të BE-së, si dhe me eurodeputetë. Në këto takime do të hapen çështjet që lidhen me perspektivën evropiane të vendit, por edhe zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me përkeqësimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe cenimin e parimeve themelore të Marrëveshjes Paqësore të Ohrit”, njoftoi BDI.